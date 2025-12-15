- Дата публікації
Магнітна буря 15 грудня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні прогнозується слабка магнітна буря.
У понеділок, 15 грудня, магнітна буря послабилася. Сонячна активність відповідатиме К-індексу 3.
Про це повідомив ресурс meteoagent.
Геомагнітна обстановка залишатиметься відносно стабільною. За попередніми прогнозами фахівців, можливі незначні коливання магнітного поля, які можуть відчути люди з підвищеною метеочутливістю.
Зазначається, що геомагнітні збурення будуть нетривалими та нестійкими, без різких піків активності.
Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.