Магнітна буря 15 квітня: що відомо

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У середу, 15 квітня, активність Сонця трохи підвищиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі перебуває на фоновому рівні. Втім, вплив трансекваторіальної корональної діри (CH42) стане геоефективним вже у наступні дні. Це збільшить швидкість сонячного вітру та підвищить ймовірність геомагнітної активності.

Реклама

Магнітна буря 15 квітня. Фото: Мeteoagent

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.