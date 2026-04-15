Магнітна буря 15 квітня: що відомо
Активність Сонця не сильна, хоч і підвищилася до середньої потужності.
У середу, 15 квітня, активність Сонця трохи підвищиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру наразі перебуває на фоновому рівні. Втім, вплив трансекваторіальної корональної діри (CH42) стане геоефективним вже у наступні дні. Це збільшить швидкість сонячного вітру та підвищить ймовірність геомагнітної активності.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.