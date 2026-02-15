ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 15 лютого: яка її потужність

Геомагнітні умови залишатимуться доволі спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

У неділю, 15 лютого, сонячна активність перебуватиме на середньому рівневі. Очікується магнітна буря жовтого рівня - К-індексу 4,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Геомагнітні умови залишатимуться доволі спокійними. Втім, високошвидкісний потік корональної діри може стати геоефективним, а це призведе до активних періодів з невеликою ймовірністю досягнення рівнів STORM G1.

Магнітна буря 15 лютого. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

