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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 15 липня: яка її потужність

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 15 липня, сонячна активність буде помірною. Магнітна буря жовтого рівня - це К-індекс 4.4.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на низькому рівні. За останню добу відбулися 16 спалахів класу C. Вони практично не впливають на Землю, наголошують науковці.

Магнітна буря 15 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 15 липня. Фото: Мeteoagent.

Прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. До слова, вчора активність Сонця була більш потужна. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, ми писали про те, як зберегти здоров’я під час війни. Адже в умовах постійних нічних повітряних тривог і перебування в укриттях українці стикаються з хронічним недосипом і виснаженням, що ускладнює повернення до щоденних справ і рутини без необхідних ресурсів для відновлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4215
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