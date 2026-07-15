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Магнітна буря 15 липня: що відомо
За попередніми даними, геомагнітні умови будуть загалом спокійними.
У четвер, 15 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Протягом ночі спостерігалося незначне посилення сонячного вітру через слабкий прихід викиду корональної маси. Втім, очікується, що геомагнітні умови будуть загалом спокійними.
За даними науковців, подальші прибуття корональних мас можливі протягом другого прогнозованого періоду, що може призвести до деяких активних періодів.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.