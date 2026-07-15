Магнітна буря 15 липня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 15 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Протягом ночі спостерігалося незначне посилення сонячного вітру через слабкий прихід викиду корональної маси. Втім, очікується, що геомагнітні умови будуть загалом спокійними.

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За даними науковців, подальші прибуття корональних мас можливі протягом другого прогнозованого періоду, що може призвести до деяких активних періодів.

Магнітна буря 15 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.

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