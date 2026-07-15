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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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282
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Магнітна буря 15 липня: що відомо

За попередніми даними, геомагнітні умови будуть загалом спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 15 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Протягом ночі спостерігалося незначне посилення сонячного вітру через слабкий прихід викиду корональної маси. Втім, очікується, що геомагнітні умови будуть загалом спокійними.

За даними науковців, подальші прибуття корональних мас можливі протягом другого прогнозованого періоду, що може призвести до деяких активних періодів.

Магнітна буря 15 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 15 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
282
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