Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 15 листопада: яка буде її потужність

Зелений рівень відповідає магнітним бурям помірної активності.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У суботу, 15 листопада, очікується послаблення геомагнітної активності. Магнітна буря опуститься до К-індексу 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знижується, оскільки вплив коронального випромінювання маси зменшується, хоча вона залишається підвищеною.

Магнітна буря 15 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 15 листопада. Фото: Мeteoagent.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники оновлюють дані кожні три години.

Магнітні бурі - це сильні та тривалі обурення геомагнітного поля Землі, які викликаються викидами намагнічених частинок внаслідок спалахів на Сонці.

Людям із груп ризику під час підвищеної геомагнітної турбулентності рекомендується скоротити фізичні навантаження, повноцінно спати та контролювати артеріальний тиск.

Нагадаємо, ми писали про те, чому під час стресу з'являється "ком" у горлі та як зменшити тілесну натугу.

