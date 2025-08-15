ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1455
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 15 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Сонячна активність залишатиметься помірною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У п’ятницю, 15 серпня, активність Сонця знову перебуватиме на низькому рівні. Магнітна буря буде жовтого рівня з К-індексом 3.7.

Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.

Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Магнітна буря 15 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 15 серпня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання. 

Нагадаємо, вчені знайшли несподівану причину безсоння. Виявляється, безсоння може бути пов’язане зі складом кишкових бактерій.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie