Магнітна буря 15 серпня: чого очікувати від сонячної активності

У п’ятницю, 15 серпня, активність Сонця знову перебуватиме на низькому рівні. Магнітна буря буде жовтого рівня з К-індексом 3.7.

Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.

Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Магнітна буря 15 серпня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.

