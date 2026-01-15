Магнітна буря 15 січня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Credits

У четвер, 15 січня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря, яка відповідає К-індексові 3 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі трохи підвищена. Є ймовірність ізольованих активних інтервалів. Втім, поступово швидкість сонячного вітру повільно повертається до фонового рівня.

Це означає, що індекс магнітної бурі не досягне пікового рівня, але певний вплив на стан магнітного поля все ж буде.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.