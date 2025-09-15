ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 15 вересня: яка її потужність

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо дотримуватися здорового способу життя.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 15 вересня, магнітна буря підніметься до червоного рівня. Йдеться сильний геошторм - К-індекс 5.3.

Про це повідомляє Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Очікується, що протягом останньої доби надійде високошвидкісний Потік від великої, повторюваної трансекваторіальної корональної діри. Тому відбулося посилення геомагнітної активності, яке може тривати кілька днів.

Магнітна буря 15 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 15 вересня. Фото: Мeteoagent

Підвищена сонячна активність може негативно відображатися на самопочутті людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями, вагітні та люди літнього віку. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

