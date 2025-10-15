- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 15 жовтня: яка її потужність
Незначні магнітні коливання також можуть впливати на самопочуття метеозалежних.
Сьогодні, 15 жовтня, магнітна буря буде помірною. Фахівці прогнозують К-індекс 4 - це жовтий рівень, що відповідає середнім геомагнітним збуренням.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Сонячна активність була досить високою з кількома сонячними спалахами та пов'язаними з ними викидами корональної маси. Зараз вона стала слабшою. Високошвидкісний потік сонячного вітру від корональної діри починає спадати.
Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.
Нагадаємо, вчені відкрили шокувальний вплив медитації на уповільнення старіння.