ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 15 жовтня: яка її потужність

Незначні магнітні коливання також можуть впливати на самопочуття метеозалежних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 15 жовтня, магнітна буря буде помірною. Фахівці прогнозують К-індекс 4 - це жовтий рівень, що відповідає середнім геомагнітним збуренням.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Сонячна активність була досить високою з кількома сонячними спалахами та пов'язаними з ними викидами корональної маси. Зараз вона стала слабшою. Високошвидкісний потік сонячного вітру від корональної діри починає спадати.

Магнітна буря 15 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 15 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.

Нагадаємо, вчені відкрили шокувальний вплив медитації на уповільнення старіння.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie