Магнітна буря 15 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 15 жовтня, магнітна буря буде помірною. Фахівці прогнозують К-індекс 4 - це жовтий рівень, що відповідає середнім геомагнітним збуренням.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Сонячна активність була досить високою з кількома сонячними спалахами та пов'язаними з ними викидами корональної маси. Зараз вона стала слабшою. Високошвидкісний потік сонячного вітру від корональної діри починає спадати.

Магнітна буря 15 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.

