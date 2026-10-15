- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 3770
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 15 жовтня: яка її потужність
У найближчі дні геомагнітна активність переважно буде низькою.
У четвер, 15 жовтня, очікуються слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індесом 3,3.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
У найближчі кілька днів геомагнітна активність переважно буде низькою. Однак вплив швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри та можливий дотичний вплив викиду корональної маси можуть спричинити періоди підвищеної активності й короткочасну магнітну бурю рівня G1 на початку прогнозованого періоду.
Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.