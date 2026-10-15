Магнітна буря 15 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря / © Credits

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У четвер, 15 жовтня, очікуються слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індесом 3,3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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У найближчі кілька днів геомагнітна активність переважно буде низькою. Однак вплив швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри та можливий дотичний вплив викиду корональної маси можуть спричинити періоди підвищеної активності й короткочасну магнітну бурю рівня G1 на початку прогнозованого періоду.

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Магнітна буря 15 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

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