16 березня, фахівці прогнозують помірну сонячну активність

16 березня 2026 року геомагнітна ситуація очікується відносно помірною, без сильної магнітної бурі.

За актуальним 3-денним прогнозом NOAA SWPC, найвищі значення Kp цього дня мають триматися переважно в межах 3.67, тобто нижче офіційного порогу бурі рівня G1, який починається з Kp=5.

Подібні явища зазвичай не спричиняють значних наслідків для більшості людей. Водночас метеочутливі люди можуть помічати зміни у самопочутті. Варто враховувати, що прогнози сонячної активності регулярно уточнюються: дослідники оновлюють дані приблизно кожні три години.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.