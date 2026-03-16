Магнітна буря 16 березня — метеочутливим приготуватися

Базовий сценарій на день — слабка або помірна геомагнітна активність.

У понеділок, 16 березня, фахівці прогнозують помірну сонячну активність

У понеділок, 16 березня, фахівці прогнозують помірну сонячну активність

16 березня 2026 року геомагнітна ситуація очікується відносно помірною, без сильної магнітної бурі.

За актуальним 3-денним прогнозом NOAA SWPC, найвищі значення Kp цього дня мають триматися переважно в межах 3.67, тобто нижче офіційного порогу бурі рівня G1, який починається з Kp=5.

Подібні явища зазвичай не спричиняють значних наслідків для більшості людей. Водночас метеочутливі люди можуть помічати зміни у самопочутті. Варто враховувати, що прогнози сонячної активності регулярно уточнюються: дослідники оновлюють дані приблизно кожні три години.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

  • вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

  • пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

  • повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.

