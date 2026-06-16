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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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519
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Магнітна буря 16 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря.

У вівторок, 16 червня, магнітна буря буде слабкою. Вона тримається на зеленому рівні та відповідає — К-індексу 3.7.

Про це стало відомо з інформації meteoagent та даних Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знижувалася протягом останніх кількох днів. Втім, вона може знову підвищитися через високошвидкісний потік від невеликої, центрально розташованої корональної діри.

Очікується, що це не призведе до значного збільшення геомагнітної активності, але може спричинити кілька активних періодів.

Магнітна буря 16 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 16 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів. Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо.

Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
519
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