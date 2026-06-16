Магнітна буря 16 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря.

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У вівторок, 16 червня, магнітна буря буде слабкою. Вона тримається на зеленому рівні та відповідає — К-індексу 3.7.

Про це стало відомо з інформації meteoagent та даних Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знижувалася протягом останніх кількох днів. Втім, вона може знову підвищитися через високошвидкісний потік від невеликої, центрально розташованої корональної діри.

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Очікується, що це не призведе до значного збільшення геомагнітної активності, але може спричинити кілька активних періодів.

Магнітна буря 16 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів. Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо.

Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

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