ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
998
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 16 квітня: яка її потужність

Швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівневі.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 16 квітня, геомагнітна обстановка залишається спокійною. Магнітна буря буде слабкою і дорівнюватиме К-індексу 2,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру досягнула фонового рівня. Очікується, що геомагнітна активність буде низькою найближчим часом.

Втім, вплив корональної діри (CH42) може стати геоефективним вже за кілька днів, збільшуючи швидкість сонячного вітру. Геомагнітна активність досягне рівня STORM G1.

Магнітна буря 16 квітня. Фото: Мeteoagent.



Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Дата публікації
Кількість переглядів
998
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie