- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 432
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 16 лютого: яка буде її потужність
Поки умови спокійні, але високошвидкісний потік корональної діри може стати геоефективним.
У понеділок, 16 лютого, фахівці прогнозують середню сонячну активність. Магнітна буря трохи підвищиться. Очікується К-індекс 4,7 (жовтий рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Вранці 13 лютого поблизу центрального диска спостерігався спалах класу M. Поки даних для оцінки потенціалу пов'язаного з ним викиду корональної маси недостатньо. Початкові зображення свідчать про можливість побічного удару у найближчі дні. Це може спричинити деякі періоди STORM G1.
Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.