Магнітна буря 16 лютого: яка буде її потужність

Поки умови спокійні, але високошвидкісний потік корональної діри може стати геоефективним.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 16 лютого, фахівці прогнозують середню сонячну активність. Магнітна буря трохи підвищиться. Очікується К-індекс 4,7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Вранці 13 лютого поблизу центрального диска спостерігався спалах класу M. Поки даних для оцінки потенціалу пов'язаного з ним викиду корональної маси недостатньо. Початкові зображення свідчать про можливість побічного удару у найближчі дні. Це може спричинити деякі періоди STORM G1.

Магнітна буря 16 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 16 лютого. Фото: Мeteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

