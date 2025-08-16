Магнітна буря 16 липня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

У суботу, 16 серпня, активність Сонця буде дуже низькою. Магнітна буря буде зеленого рівня з К-індексом 2.3.

Про це повідомляє Меteoagent.

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Сонячна активність залишатиметься низькою із ймовірністю виникнення спалахів М-класу.

Магнітна буря 16 серпня. Фото - Меteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

