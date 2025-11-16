ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 16 листопада: що відомо

Сьогодні активність бурі буде меншою, ніж у пікові дні, але все одно збурення досить потужне.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 15 листопада, магнітна буря знову посилиться. Її потужність підніметься до червоного рівня - К-індексу 5.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знижується, оскільки вплив коронального випромінювання маси (CME) зменшується, хоча вона залишається підвищеною. Все ще існує ймовірність посилення геомагнітної активності, якщо Bz на деякий час повернеться на південь, що може призвести до незначних штормових умов.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

