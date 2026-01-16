Магнітна буря 16 січня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 16 січня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі підвищена. Втім, магнітне поле, що переноситься сонячним вітром, демонструє лише слабку північно-південну складову. Це призводить до спокійного геомагнітного середовища. Будь-яке збільшення південної складової цього поля може призвести до відповідного зростання активності.

Магнітна буря 16 січня.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.