Магнітна буря 16 січня: яка її потужність

Сьогодні активність на Сонці низька, а магнітне поле Землі стабільне.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 16 січня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі підвищена. Втім, магнітне поле, що переноситься сонячним вітром, демонструє лише слабку північно-південну складову. Це призводить до спокійного геомагнітного середовища. Будь-яке збільшення південної складової цього поля може призвести до відповідного зростання активності.

Магнітна буря 16 січня.

Магнітна буря 16 січня.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

