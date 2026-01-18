ТСН у соціальних мережах

199
1 хв

Магнітна буря 18 січня: яка її потужність

Активність Сонця послабилася, але геоактивність трохи підвищена.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 18 січня, активність Сонця послабиться до магнітної бурі середньої потужності. Очікується К-індекс 4,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі підвищена. Саме це і збільшує ймовірність ізольованих активних інтервалів. Крім того, ще сьогодні відчувається вплив корональної діри.

Магнітна буря 18 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 18 січня. Фото: Мeteoagent.

У дні магнітних бур та кілька днів після неї декого починають турбувати різні неприємні симптоми - як от підвищення тиску, головний біль чи знервованість.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу корисній їжі та воді, а натомість уникати “важких” страв і напоїв, що збуджують нервову систему; якісно висипатися; гуляти на свіжому повітрі. Крім того, уникайте хвилювання, конфліктних і стресових ситуацій.

