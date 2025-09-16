Магнітна буря 16 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

Вівторок, 16 вересня, характеризуватиметься потужною активністю Сонця. Магнітна буря буде червоного рівня — К-індекс 5.3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Протягом 13–14 вересня надійшов високошвидкісний потік від великої трансекваторіальної корональної діри. Через її розмір та на основі попередніх обертань очікується посилення геомагнітної активності, яка досягнула незначних штормових рівнів 16 вересня.

Магнітна буря 16 вересня / Фото: ресурс Мeteoagent

Обурення геомагнітного поля триває два дні, а це може вплинути на самопочуття не лише метеочутливих людей. Воно стає відчутним навіть для людей, які зазвичай не реагують на погодні коливання. Зокрема, вони можуть мати головний біль, підвищення артеріального тиску, загальну слабкість, порушення сну. Також виникає схильність до песимізму, тривожність, дратівливість.

