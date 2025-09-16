ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 16 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні прогнозують сильну магнітну бурю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Вівторок, 16 вересня, характеризуватиметься потужною активністю Сонця. Магнітна буря буде червоного рівня — К-індекс 5.3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Протягом 13–14 вересня надійшов високошвидкісний потік від великої трансекваторіальної корональної діри. Через її розмір та на основі попередніх обертань очікується посилення геомагнітної активності, яка досягнула незначних штормових рівнів 16 вересня.

Магнітна буря 16 вересня / Фото: ресурс Мeteoagent

Магнітна буря 16 вересня / Фото: ресурс Мeteoagent

Обурення геомагнітного поля триває два дні, а це може вплинути на самопочуття не лише метеочутливих людей. Воно стає відчутним навіть для людей, які зазвичай не реагують на погодні коливання. Зокрема, вони можуть мати головний біль, підвищення артеріального тиску, загальну слабкість, порушення сну. Також виникає схильність до песимізму, тривожність, дратівливість.

Нагадаємо, вчені відкрили секрет: як без спорту подовжити своє життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie