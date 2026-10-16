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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 16 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Вплив сонячного вітру, що надходить із корональної діри, поступово зменшуватиметься.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 16 жовтня, магнітна буря буде досить слабкою. Очікується збурення зеленого рівня з К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, вплив потоку сонячного вітру з корональної діри поступово слабшатиме. У найближчі дні не передбачаються сильні магнітні бурі.

Хоч на Сонці зафіксували потужний викид плазми, однак він, за прогнозами, не спрямований до Землі. Геомагнітна обстановка переважно буде спокійною. Втім, можливі короткочасні періоди підвищеної активності.

Магнітна буря 16 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 16 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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