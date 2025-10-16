ТСН у соціальних мережах

342
Магнітна буря 16 жовтня: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Червоний рівень відповідає сильним магнітним бурям та здатний впливати на здоров’я людини.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 16 жовтня, магнітна буря буде надзвичайно потужною. Фахівці прогнозують К-індекс 5.7. Він - відповідає сильним геомагнітним збуренням.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Сонячна активність продовжується на помірному рівні. За останні 24 години було зафіксовано 4 сонячні спалахи класу M.

Магнітна буря 16 жовтня.

Магнітна буря 16 жовтня.

Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.

Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.

