Магнітна буря 16 жовтня: метеозалежних людей попередили про небезпеку
Червоний рівень відповідає сильним магнітним бурям та здатний впливати на здоров’я людини.
Сьогодні, 16 жовтня, магнітна буря буде надзвичайно потужною. Фахівці прогнозують К-індекс 5.7. Він - відповідає сильним геомагнітним збуренням.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Сонячна активність продовжується на помірному рівні. За останні 24 години було зафіксовано 4 сонячні спалахи класу M.
Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.
Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.