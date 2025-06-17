Магнітна буря 17 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © pixabay.com

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У вівторок, 17 червня, магнітна буря трохи підвищиться, але не буде критично. Вона підніметься до жовтого рівня - К-індексу 3.7.

Про це стало відомо з інформації meteoagent станом на 07:00.

Зауважимо, що від 7 червня Землю штормило і магнітні бурі трималися на червоному рівні майже десять днів. Значно послабилася активність Сонця лише напередодні.

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С та чотири спалах класу М, найбільшим з яких став спалах М8,4.

Зауважимо, що збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів. Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо.

Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

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