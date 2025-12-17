ТСН у соціальних мережах

695
1 хв

Магнітна буря 17 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Швидкість сонячного вітру зросла, але активність Сонця залишається не дуже високою.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 17 грудня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона відповідатиме К-індексу 4,3 (жовтий рівень").

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Зазначається, що швидкість сонячного вітру зростає протягом останніх 12 годин. Хоча очікується, що умови залишатимуться переважно тихими або активними, можлива ймовірність деяких коротких, ізольованих періодів STORM G1. Потім очікується, що швидкість сонячного вітру знизиться.

Магнітна буря 17 грудня. Фото:meteoagent.

Активність Сонця не надто висока. Втім, вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

695
