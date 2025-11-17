- Дата публікації
- Категорія
- Кількість переглядів
- Час на прочитання
Магнітна буря 17 листопада: яка буде її активність
Не очікуються геомагнітні збурення, які можуть суттєво впливати на самопочуття.
Сьогодні, 17 листопада, активність Сонця знизиться до середнього рівня. Магнітна буря відповідає жовтому рівневі - К-індекс 4.7.
Про це повідомив ресурс meteoagent та Британська геологічна служба.
На Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Прогноз науковців попередній, а тому може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.