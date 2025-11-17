ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 17 листопада: яка буде її активність

Не очікуються геомагнітні збурення, які можуть суттєво впливати на самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 17 листопада, активність Сонця знизиться до середнього рівня. Магнітна буря відповідає жовтому рівневі - К-індекс 4.7.

Про це повідомив ресурс meteoagent та Британська геологічна служба.

На Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Прогноз науковців попередній, а тому може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря 17 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 17 листопада. Фото: meteoagent.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie