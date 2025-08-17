- Дата публікації
-
Магнітна буря 17 серпня: яка її потужність
Геомагнітне поле буде на тихому рівні.
Сьогодні, 17 серпня, магнітна буря залишається на зеленому рівні - К-індексом 1.7. Активність Сонця надзвичайно низька.
Про це повідомляє Меteoagent.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. Сонячна активність залишатиметься низькою із ймовірністю виникнення спалахів М-класу.
