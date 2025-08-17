ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Магнітна буря 17 серпня: яка її потужність

Геомагнітне поле буде на тихому рівні.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © NASA

Сьогодні, 17 серпня, магнітна буря залишається на зеленому рівні - К-індексом 1.7. Активність Сонця надзвичайно низька.

Про це повідомляє Меteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. Сонячна активність залишатиметься низькою із ймовірністю виникнення спалахів М-класу.

Магнітна буря 17 серпня. Фото: Меteoagent.

