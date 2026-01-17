ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
640
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 17 січня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря після кількох днів спокою знову підвищилася.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 17 січня, активність Сонця посилилася до магнітної бурі червоного рівня. К-індексом 5,3 відповідає потужному збуренню.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру підвищена, що й збільшує ймовірність ізольованих активних інтервалів. Сьогодні вплив корональної діри став геоефективним - це ще більше підвищило швидкість сонячного вітру. Ймовірність STORM G1 значно зросла.

Магнітна буря 17 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 17 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. У людей часто виникають головний біль, може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості.

Дата публікації
Кількість переглядів
640
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie