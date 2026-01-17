- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 640
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 17 січня: чого очікувати від активності Сонця
Магнітна буря після кількох днів спокою знову підвищилася.
У суботу, 17 січня, активність Сонця посилилася до магнітної бурі червоного рівня. К-індексом 5,3 відповідає потужному збуренню.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру підвищена, що й збільшує ймовірність ізольованих активних інтервалів. Сьогодні вплив корональної діри став геоефективним - це ще більше підвищило швидкість сонячного вітру. Ймовірність STORM G1 значно зросла.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.
Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. У людей часто виникають головний біль, може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості.