Магнітна буря 17 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 17 жовтня, потужність магнітної бурі трохи зменшилася, але вона досі залишається на потужному рівні. Фахівці прогнозують К-індекс 5.

Про це стало відомо з даних порталу Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними фахівців, загалом протягом останніх 24 годин спостерігалася спокійна геомагнітна обстановка. Магнітна буря послабилася, але може сягнути легкого шторму G1.

За попередніми даними, очікується серія викидів корональної маси найближчими днями.

Нагадаємо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Під час геомагнітних збурень можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

