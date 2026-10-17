Магнітна буря 17 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря

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У суботу, 17 жовтня, Землю накриє магнітна буря «зеленого рівня». Вона матиме К-індекс — 3,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру поступово знижується, бо вплив корональної діри слабшає. Загалом очікується спокійна геомагнітна обстановка, хоча можливі періоди підвищеної активності.

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Магнітна буря 17 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

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