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Магнітна буря 17 жовтня: яка її потужність
Вплив корональної діри слабшає, а тому геомагнітна обстановка буде досить спокійною.
У суботу, 17 жовтня, Землю накриє магнітна буря «зеленого рівня». Вона матиме К-індекс — 3,7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру поступово знижується, бо вплив корональної діри слабшає. Загалом очікується спокійна геомагнітна обстановка, хоча можливі періоди підвищеної активності.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.
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