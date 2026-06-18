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Магнітна буря 18 червня: яка буде активність Сонця
Магнітні бурі будуть спричинені активною зоною на Сонці.
У четвер, 18 червня, очікується слабка магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 3,3 (зелений рівень).
Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними. Однак є невелика ймовірність коротких, окремих активних періодів протягом кількох наступних днів.
Зауважимо, магнітні бурі на Землі починаються, коли в магнітосферу планети «вдаряють» викинуті Сонцем згустки плазми — корональні викиди маси, які пов’язані з рентгенівськими спалахами на світилі.
Джерелами спалахів і корональних викидів як правило є активні зони — групи сонячних плям, відносно темних зон, де на поверхню виходять силові лінії потужного магнітного поля.