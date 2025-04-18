Магнітна буря 18 квітня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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В Україні 18 квітня послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 4.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Протягом майже трьох тижнів магнітна буря була дуже потужною - червоного рівня. Фахівці фіксували К-індекси 5,6 і 7 - з дев’яти можливих.

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Магнітна буря 18 квітня.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені - головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.