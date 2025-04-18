ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 18 квітня: яка її потужність

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

В Україні 18 квітня послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 4.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Протягом майже трьох тижнів магнітна буря була дуже потужною - червоного рівня. Фахівці фіксували К-індекси 5,6 і 7 - з дев’яти можливих.

Магнітна буря 18 квітня.

Магнітна буря 18 квітня.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені - головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie