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Магнітна буря 18 квітня: яка її потужність
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В Україні 18 квітня послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 4.
Про це свідчать дані порталу meteoagent.
Протягом майже трьох тижнів магнітна буря була дуже потужною - червоного рівня. Фахівці фіксували К-індекси 5,6 і 7 - з дев’яти можливих.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені - головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.