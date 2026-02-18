ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 18 лютого: якою буде активність Сонця

Сьогодні геомагнітна активність зберігається на дещо підвищеному рівневі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 18 лютого, магнітна буря буде середньої потужності. Очікується К-індекс 4 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними науковців, поточні ефекти корональних дір, найімовірніше, підтримуватимуть геомагнітну активність на дещо підвищеному рівні протягом кількох днів. Очікується подальша ймовірність інтервалів STORM G1.

Сьогодні, 18 лютого, магнітна буря не буде потужною.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Потужна магнітна буря, яка накрила Землю на вихідні, хоч вже закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму цей негативний вплив, варто дотримуватися правил здорового способу життя.

