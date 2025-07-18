Магнітна буря 18 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 17 липня, Сонячна активність буде низькою з ймовірністю. Магнітна буря - жовтого рівня - це К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 18 липня.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

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