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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 18 липня: чого очікувати від сонячної активності

18 липня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 17 липня, Сонячна активність буде низькою з ймовірністю. Магнітна буря - жовтого рівня - це К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 18 липня.

Магнітна буря 18 липня.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко вітамін D поповнюється на сонці. Науковці повідомили, скільки часу потрібно перебувати на вулиці влітку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
548
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