Магнітна буря 18 липня: з якою силою штормить

Магнітна буря

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У суботу, 18 липня, очікується магнітна буря з К-індексом 3. Вона відповідає слабкому збуренню (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, геомагнітна обстановка залишиться спокійною. Швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня, і подальшого посилення протягом усього прогнозу не очікується.

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Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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