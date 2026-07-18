ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 18 липня: з якою силою штормить

Активність Сонця буде доволі слабкою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря

Магнітна буря

У суботу, 18 липня, очікується магнітна буря з К-індексом 3. Вона відповідає слабкому збуренню (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, геомагнітна обстановка залишиться спокійною. Швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня, і подальшого посилення протягом усього прогнозу не очікується.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie