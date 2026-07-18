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Магнітна буря 18 липня: з якою силою штормить
Активність Сонця буде доволі слабкою.
У суботу, 18 липня, очікується магнітна буря з К-індексом 3. Вона відповідає слабкому збуренню (зелений рівень).
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
За даними науковців, геомагнітна обстановка залишиться спокійною. Швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня, і подальшого посилення протягом усього прогнозу не очікується.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.
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