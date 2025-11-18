Магнітна буря 18 листопада: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 18 листопада, потужність магнітної бурі зменшилася. Сьогодні вона буде середньої потужності - К-індексу 4.7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Магнітна буря нарешті трохи заспокоїлася. Однак швидкість сонячного вітру досі підвищена через постійний вплив корональної діри.

Наразі немає відомих корональних вибухів, спрямованих на Землю. Геомагнітна активність загалом має бути спокійною з ймовірністю деяких епізодичних активних періодів протягом наступних одного-двох днів через залишкові ефекти корональної діри.

Магнітна буря 18 листопада. Фото: Мeteoagent

Фахівці наголошують, що магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Особливо - з огляду на те, що попередні кілька днів також сильно штормило. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні люди.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

