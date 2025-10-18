ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 18 жовтня: яка буде її потужність

Магнітна буря може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Сьогодні, 18 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Фахівці прогнозують К-індекс 4,7 - це метеозбудження середнього рівня.

Про це повідомляє Meteoprog та Британської геологічної служби.

За минулу добу на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також чотири спалахи класу М, найбільший – М1,5. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Загалом очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2 протягом наступних вихідних.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття як під час магнітної бурі, так і до її початку та після закінчення. Фахівці наголошують, аби зменшити її вплив та мати гарне самопочуття, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

Нагадаємо, медики назвали простий спосіб, як «прокачати» імунітет без ліків.

