Магнітна буря 18 жовтня: яка буде її потужність
Магнітна буря може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.
Сьогодні, 18 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Фахівці прогнозують К-індекс 4,7 - це метеозбудження середнього рівня.
Про це повідомляє Meteoprog та Британської геологічної служби.
За минулу добу на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також чотири спалахи класу М, найбільший – М1,5. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Загалом очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2 протягом наступних вихідних.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття як під час магнітної бурі, так і до її початку та після закінчення. Фахівці наголошують, аби зменшити її вплив та мати гарне самопочуття, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
