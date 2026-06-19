Магнітна буря 19 червня: яка її потужність

Магнітна буря. / © pixabay.com

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У п’ятницю, 19 червня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на жовтому рівні — К-індекс 4.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent і свідчать дані Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру залишаються дещо підвищеними після деяких незначних збурень, які спричинені ефектами корональних дір вчора. Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться спокійними, але може бути невелика ймовірність коротких активних періодів.

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Магнітна буря 10 червня. Фото: meteoagent.

Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.

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