ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
750
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 19 червня: яка її потужність

За попередніми даними, геомагнітні умови залишатимуться спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У п’ятницю, 19 червня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на жовтому рівні — К-індекс 4.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent і свідчать дані Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру залишаються дещо підвищеними після деяких незначних збурень, які спричинені ефектами корональних дір вчора. Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться спокійними, але може бути невелика ймовірність коротких активних періодів.

Магнітна буря 10 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 10 червня. Фото: meteoagent.

Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
750
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie