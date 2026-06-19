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Магнітна буря 19 червня: яка її потужність
За попередніми даними, геомагнітні умови залишатимуться спокійними.
У п’ятницю, 19 червня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на жовтому рівні — К-індекс 4.
Про це свідчать дані ресурсу meteoagent і свідчать дані Британської геологічної служби.
Параметри сонячного вітру залишаються дещо підвищеними після деяких незначних збурень, які спричинені ефектами корональних дір вчора. Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться спокійними, але може бути невелика ймовірність коротких активних періодів.
Посилення магнітної бурі може вплинути на самопочуття деяких людей. Так, можуть спостерігатися такі симптоми, як погіршення сну, погіршення емоційного фону, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.