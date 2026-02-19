Магнітна буря 19 лютого: що відомо

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 19 лютого, очікується слабка магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

За даними науковців, ефекти високошвидкісного потоку корональних дір починають поступово зменшуватися. Втім, протягом кількох днів все ще очікується подальша ймовірність коротких інтервалів STORM G1.

Магнітна буря 18 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.