ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 19 лютого: що відомо

Сьогодні очікуються спокійні геомагнітні умови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 19 лютого, очікується слабка магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 3,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

За даними науковців, ефекти високошвидкісного потоку корональних дір починають поступово зменшуватися. Втім, протягом кількох днів все ще очікується подальша ймовірність коротких інтервалів STORM G1.

Магнітна буря 18 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 18 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie