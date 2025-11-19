- Дата публікації
Магнітна буря 19 листопада: чого очікувати від сонячної активності
Сонячна активність суттєво послабшала.
У середу, 19 листопада, активність Сонця суттєво зменшиться та опуститься до К-індексу 3.2. Очікується магнітна буря зеленого рівня.
Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру залишається продовжує знижуватися, бо вплив попередньої корональної діри зменшується. Наразі немає відомих корональних вибухів корони, спрямованих на Землю.
За даними науковців, геомагнітна активність протягом наступних кількох днів має бути загалом спокійною.
Потужна і тривала магнітна буря нарешті вщухла. Однак ще кілька днів після збурення люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Нагадаємо, ми писали про те, як вживання солодощів б’є по важливому органу та підриває здоров’я.