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Магнітна буря 19 листопада: чого очікувати від сонячної активності
Магнітосфера Землі залишається спокійною, але ймовірні активні періоди.
В Україні у четвер, 19 листопада, очікується слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 2,7 — це зелений рівень.
Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через потік високошвидкісних частинок із корональної діри на Сонці. У міру послаблення його впливу можливі періоди підвищеної геомагнітної активності. Водночас загалом магнітосфера Землі має залишатися спокійною.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.