Магнітна буря / © Associated Press

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В Україні у четвер, 19 листопада, очікується слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 2,7 — це зелений рівень.

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

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Швидкість сонячного вітру дещо підвищена через потік високошвидкісних частинок із корональної діри на Сонці. У міру послаблення його впливу можливі періоди підвищеної геомагнітної активності. Водночас загалом магнітосфера Землі має залишатися спокійною.

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Магнітна буря 19 листопада. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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