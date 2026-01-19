ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 19 січня: що відомо

Активність Сонця значно ослабла.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 19 січня, активність Сонця зменшиться. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру послабилася. Вплив корональної діри та геоефективність більше не є підвищеними.

Магнітна буря 19 січня. Фото: meteoagent

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

