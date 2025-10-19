- Дата публікації
Магнітна буря 19 жовтня: чого очікувати від сонячної активності
Очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2.
У неділю, 19 жовтня, очікується сильна магнітна буря. Рівень геомагнітної активності прогнозується в межах G2–G3. Сьогодні можливі короткі сплески до К-індексу 5.
Про це повідомляють Мeteoagent і Британська геологічна служба.
За даними науковців, Землі досягнуть кілька викидів корональної маси, які спостерігалися протягом останніх кількох днів під час віддалення від Сонця. Деякі з них могли об'єднатися по дорозі, що призвело до набагато сильнішого комбінованого надходження.
Загалом очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2 .
Зауважимо, сонячна активність постійно змінюється. Тому варто відстежувати сонячних спалахів та геомагнітних бур.
Під час сильних магнітних збурень люди скаржаться на підвищений артеріальний тиск, мігрені, запаморочення та зниження працездатності. В період магнітних бур можуть загострюватися хронічні захворювання.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
