ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 19 жовтня: чого очікувати від сонячної активності

Очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У неділю, 19 жовтня, очікується сильна магнітна буря. Рівень геомагнітної активності прогнозується в межах G2–G3. Сьогодні можливі короткі сплески до К-індексу 5.

Про це повідомляють Мeteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, Землі досягнуть кілька викидів корональної маси, які спостерігалися протягом останніх кількох днів під час віддалення від Сонця. Деякі з них могли об'єднатися по дорозі, що призвело до набагато сильнішого комбінованого надходження.

Загалом очікуються активні геомагнітні умови, з ймовірністю інтервалів штормів G1 та G2 .

Зауважимо, сонячна активність постійно змінюється. Тому варто відстежувати сонячних спалахів та геомагнітних бур.

Під час сильних магнітних збурень люди скаржаться на підвищений артеріальний тиск, мігрені, запаморочення та зниження працездатності. В період магнітних бур можуть загострюватися хронічні захворювання.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, кардіолог назвав чотири прості кроки, які допоможуть знизити ризик серцевого нападу.

Дата публікації
Кількість переглядів
856
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie