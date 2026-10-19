Магнітна буря 19 жовтня: геомагнітний шторм вщухне, але є нюанс

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 19 жовтня, сильних магнітних бур на Землі не очікують. Геомагнітна активність посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA

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Максимальний планетарний K-індекс прогнозують на рівні 2, що відповідає спокійній геомагнітній ситуації. Магнітних бур рівня G1 і вище не очікують.

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Найбільше посилення очікується ввечері. Від 21:00 до 00:00 20 жовтня NOAA прогнозує Kp-індекс 4,67, що відповідає рівню G1 за шкалою геомагнітних бур. Перед цим від 18:00 до 21:00, показник може сягнути 3,67.

Раніше повідомлялося, що на геомагнітна ситуація на Землі може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці. Очікується, що хмара плазми рухатиметься у напрямку нашої планети та може вплинути на магнітосферу Землі.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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