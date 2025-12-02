- Дата публікації
Магнітна буря 2 грудня: яка її потужність
Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Сьогодні, 2 грудня, магнітна буря перебуватиме на зеленому рівні і відповідатиме К-індексу 1.7.
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
За даними британських науковців, 1 грудня на південно-східному краю стався спалах на Сонці класу X1.9. Однак наразі немає відомих корональних вибухів, спрямованих на Землю.
Хоч магнітна буря зменшилася, порівняно з вчорашнім днем, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.