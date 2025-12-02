ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 2 грудня: яка її потужність

Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 2 грудня, магнітна буря перебуватиме на зеленому рівні і відповідатиме К-індексу 1.7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

За даними британських науковців, 1 грудня на південно-східному краю стався спалах на Сонці класу X1.9. Однак наразі немає відомих корональних вибухів, спрямованих на Землю.

Магнітна буря 2 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 2 грудня. Фото: meteoagent.

Хоч магнітна буря зменшилася, порівняно з вчорашнім днем, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

