ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 2 квітня: чого очікувати від сонячної активності

На початку квітня магнітні бурі послабшали.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря 2 квітня.

Магнітна буря 2 квітня. / © Associated Press

Початок квітня розпочався з низької сонячної активності. Сьогодні, 3 квітня, магнітна буря буде з К-індексом 3 - це зелений рівень.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

Зауважимо, що березень відзначався потужними магнітними бурями. Дуже сало днів фахівці позначали як жовтого та зеленого рівня. Втім, 30-31 березня магнітна буря послабшала і опустилася з червоного рівня - до жовтого, а перші дні квітня взагалі виявилися спокійними з огляду на активність Сонця.

Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie