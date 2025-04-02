Магнітна буря 2 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря 2 квітня. / © Associated Press

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Початок квітня розпочався з низької сонячної активності. Сьогодні, 3 квітня, магнітна буря буде з К-індексом 3 - це зелений рівень.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

Зауважимо, що березень відзначався потужними магнітними бурями. Дуже сало днів фахівці позначали як жовтого та зеленого рівня. Втім, 30-31 березня магнітна буря послабшала і опустилася з червоного рівня - до жовтого, а перші дні квітня взагалі виявилися спокійними з огляду на активність Сонця.

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Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.