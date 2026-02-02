Магнітна буря 2 лютого: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 2 лютого, знову очікуються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря буде зеленого рівня з К-індексом 3,3.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Вплив високошвидкісного потоку корональної діри поступово має тенденцію до зниження. Очікується, що швидкість сонячного вітру повернеться до рівня навколишнього середовища. Загалом прогнозуються спокійні геомагнітні умови.

Магнітна буря 2 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні — метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Медики наголошують, що правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.