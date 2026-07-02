Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 2 липня, сонячна активність перебуватиме на високому рівні. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру залишаються підвищеними після приходу викиду корональної маси ід 26 червня. Подальше посилення геошторму очікується ще й у найближчі дні через можливе прибуття нової корональної маси.

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Загалом, за даними науковців, очікуються активні геомагнітні умови з ймовірністю періодів шторму G2.

Магнітна буря 2 липня. Фото — Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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