ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність

Через викид корональної маси посилився геомагнітний шторм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 2 липня, сонячна активність перебуватиме на високому рівні. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру залишаються підвищеними після приходу викиду корональної маси ід 26 червня. Подальше посилення геошторму очікується ще й у найближчі дні через можливе прибуття нової корональної маси.

Загалом, за даними науковців, очікуються активні геомагнітні умови з ймовірністю періодів шторму G2.

Магнітна буря 2 липня. Фото — Мeteoagent.

Магнітна буря 2 липня. Фото — Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
596
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie