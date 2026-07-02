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Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність
Через викид корональної маси посилився геомагнітний шторм.
У четвер, 2 липня, сонячна активність перебуватиме на високому рівні. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Параметри сонячного вітру залишаються підвищеними після приходу викиду корональної маси ід 26 червня. Подальше посилення геошторму очікується ще й у найближчі дні через можливе прибуття нової корональної маси.
Загалом, за даними науковців, очікуються активні геомагнітні умови з ймовірністю періодів шторму G2.
Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.