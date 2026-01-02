- Дата публікації
Магнітна буря 2 січня: якою буде активність Сонця
Геомагнітні коливання триватимуть упродовж дня.
Сьогодні, 2 січня очікується магнітна буря середньої потужності. Вона відповідатиме К-індексу 4,7 (жовтий рівень).
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Часткове гало коронального випромінювання корони, пов'язане зі спалахом класу M 31 грудня, призвело до подальшого зростання геомагнітної активності. Далі очікуються періоди активного STORM G1.
За попередніми оцінками, найбільш відчутні коливання магнітного поля очікуються у першій половині дня, а також у вечірні години.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
