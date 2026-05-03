Магнітна буря 2 травня: яка буде активність Сонця

Магнітна буря.

У неділю, 3 травня, очікується магнітна буря середньої потужності. Йдеться про жовтий рівень небезпеки та К-індекс 4.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба, які аналізують спалахи на Сонці.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональної діри. Цілком ймовірно, що цей вплив збережеться протягом всього дня.

Магнітна буря 3 травня.

Зауважимо, через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, погіршення здоров’я відчувають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.

