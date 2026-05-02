Магнітна буря 2 травня: що відомо

Геомагнітна активність буде в середньому спокійною.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 2 травня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря знову ослабне і опуститься до К-індексу 2,3 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональної діри. Напередодні навіть сильно посилилася геомагнітна активність. Втім, сьогодні буде спокійною, але є ймовірність деяких епізодичних активних періодів. Згодом, за попередніми даними, шторм знизитися до фонового рівня.

Магнітна буря 2 травня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, напередодні, 1 травня, Землю накрила магнітна буря. Пік бурі стався у середині дня, коли спостерігалися найбільші геомагнітні коливання.

